Ks. Lemański opiewa Wałęsę: To strzał w dziesiątkę!!!

Ks. Wojciech Lemański od polityki nie stroni. Choć bliscy mu ideowo kapłani i świeccy często nawołują do rozdziału Kościoła i państwa, to znaczy do tego, by Kościół nie mieszał się do polityki, sam ks. Lemański wiele sobie akurat z tego nie robi.

Swoje poglądy polityczne nieustannie nagłaśnia via Facebook. W ubiegłym roku było o nim dość głośno przy okazji akcji ,,Różaniec do granic'', bo uznał, że jej uczestnicy spłoną w piekle. Zdaniem Lemańskiego bowiem cała piękna akcja modlitewna była antyislamską hucpa.

Tym razem ks. Lemański odniósł się do wpisu Lecha Wałęsy, w którym ten zaręcza, iż wybacza Jarosławowi Kaczyńskiemu i prosi go o wybaczenie. Według Lemańskiego wpis ów jest pięknym przykładem chrześcijańskiej postawy, porównywalnym... z listem polskich biskupów do biskupów niemieckich po II wojnie światowej.

,,Najprawdziwszy Lech Wałęsa. Nie wiem, czy sam to wymyślił, czy ktoś mu to podpowiedział, ale to jest strzał w dziesiątkę. Każde słowo, każda fraza ma swoją wagę i swoje ewangeliczne umocowanie. Już widzę tych farbowanych chrześcijan, tych przepojonych niechęcią do nieprzyjaciół - kapelanów dobrej zmiany. Jak oni teraz to białe Wałęsy przefarbują na czarne? Zobaczcie, i jak tu nie stanąć po stronie Lecha Wałęsy proszącego o wybaczenie i darującego wyrządzone mu krzywdy? Jak tu bronić Jarosława rzucającego "kanalie" i "mordy zdradzieckie" ? A polskim biskupom przypomni się natychmiast powojenny list do biskupów niemieckich. Analogia czysta jak łza'' - napisał ks. Lemański.

No cóż, my akurat nie odmawiamy księżom prawa do odpowiedzialnego zaangażowania w życie polityczne. Dobrze byłoby jednak, gdyby angażowali się po właściwej, bliskiej polskiej tradycji i chrześcijaństwu stronie...

bb/facebook