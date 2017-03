Ks. Krzysztof Kralka: O prawdziwej miłości. Rekolekcje - część 2

reklama

Każdy z nas pragnie kochać i być kochanym. Prawdziwa miłość jest wielkim marzeniem człowieka. Jednak często to, co wydaje się być miłością, jest tak naprawdę zaledwie jej protezą. Co to znaczy "kochać" i "być kochanym"? Jak odnaleźć prawdziwą miłość? Na to pytanie odpowiada w drugiej części rekolekcji ''Pragnę.." ks. Krzysztof Kralka.



Każde pragnienie jest Bożym darem. Jednak może też prowadzić do grzechu, jeśli człowiek niewłaściwie je zinterpretuje. W jaki sposób dobrze pragnąć? Ks. Krzysztof Kralka SAC, założyciel Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca i autor książek "Bóg jest portem", "Siedem grzechów głównych" czy "Bóg wskrzesza miłosierdziem", w rekolekcjach wielkopostnych opowiada o tym, w jaki sposób dobrze pragnąć. Bo wszyscy czegoś pragniemy, ale czy na pewno wiemy, w jaki sposób to robić?

11.03.2017, 8:40