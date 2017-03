reklama

ks. Krzysztof Kralka, źr. wyd. Esprit reklama

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania pierwszego odcinka wielkopostnych rekolekcji "Pragnę". Ksiądz Krzysztof Kralka SAC podejmuje w nich temat pragnienia bycia dobrym człowiekiem. To pragnienie towarzyszy nam wszystkim. Ale czy dobrze je rozumiemy? Czy wiemy, co to oznacza "być dobrym człowiekiem"?

źr. Wydawnictwo Esprit

LDD

5.03.2017, 15:30