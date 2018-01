Ks. Kowalczyk: OTO, co jest prawdziwym zagrożeniem dla Polski

To nie kompletnie marginalne grupy neonazistowskie są realnym zagrożeniem dla Polski. Jest nim co innego - pisze ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ.

Na swoim facebookowym profilu ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ odniósł się do medialnej histerii wokół grupy neonazistowskich pomyleńców czczących masowego mordercę Adolfa Hitlera w jednym ze śląskich lasów. Wskazując trzeźwo, że przedstawianie ich jako jakiegoś zagrożenia dla Polski jest czystym absurdem, ks. profesor napisał, co jest PRAWDZIWYM problemem.

Kapłan napisał dosłownie:

Grupy, które czczą urodziny Hitlera są oczywiście do wyśmiania, napiętnowania i do ukarania, jeśli na tego rodzaju zachowania są odpowiednie paragrafy. Tym niemniej to nie takie kompletnie marginalne grupy są zagrożeniem dla Polski i Polaków. Realnym zagrożeniem jest lewacko-liberalna ideologia, która się sączy z potężnych ośrodków politycznych i medialnych. Dużo bardziej niebezpieczni od nikomu nieznanych świrusów biegających po lesie ze swastyką, są środowiska, które oklaskują sztuki pokazujące seks oralny z figurą św. Jana Pawła II

I trudno się z tym nie zgodzić. Podczas gdy neonazistowskie grupy nie mają najmniejszego nawet wpływu i żadnego realnego znaczenia, to przedstawiciele ideologii liberalnej dysponują gigantycznym kapitałem. A ich celem jest wywrócenie do góry nogami naturalnego porządku, podeptanie tradycji i chrześcijańskiej cywilizacji i zbudowanie nowego świata, w którym zamiast Boga na piedestale stać będzie antychrystyczna karykatura stworzona przez człowieka. I to jest zagrożenie, z którym wszyscy musimy walczyć każdego dnia!

