Ks. Kazimierz Sowa kpi z Jarosława Kaczyńskiego. ,,Kiedy już o mało co uwierzyłeś Prezesowi''

Ksiądz znany głównie z przebywania w TVN, sprzyjaniu Platformie Obywatelskiej, a nawet przyłapany w aferze taśmowej na "ośmiorniczkach" obok. m. in. gen Janickiego oraz Pawła Grasia, czy biznesmena Jerzego Mazgaja. To wówczas duchowny powiedział, by z "Gazetą Polską" "nie polemizować … zniszczyć".