Ks. Kancelarczyk ujawnia, dlaczego LGBT drwi ze świętości

Dlaczego to robią i jaki to ma sens?

To co robią to nic innego jak takie Got mit uns, bo jeżeli za nimi będzie się wstawiała Matka Boża tęczowa, a ich intencje będą zanoszone na homoseksualnym ołtarzu, to będzie im wolno robić wszystko i każda niegodziwość i obrzydliwość będzie usprawiedliwiona, a nawet podniesiona do rangi niby sakramentu.