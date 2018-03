Ks. Tomasz Kancelarczyk: Ateiści chcą zbudować straszny świat. Módlmy się za uczestników ''Czarnych Protestów''!

„Sprawa wartości życia człowieka jest sprawą mówiącą o naszym społeczeństwie, a w wymiarze wiary – o naszym chrześcijaństwie. Jeżeli chrześcijaństwo – przyjęcie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem – jest naznaczone odrzuceniem wartości poczętego człowieka, to znaczy, że my w ten sposób odrzucamy Jezusa” - mówił ks. Tomasz Kancelarczyk, szef Fundacji Małych Stópek.

Komentując w rozmowie z portalem Radia Maryja wczorajsze proaborcyjne protesty w Polsce podkreślił:

„Naszą odpowiedzią na tzw. Czarne Protesty powinna być masowo podejmowana duchowa adopcja dziecka poczętego. Na polu religijnym po prostu musimy się modlić”.

Ksiądz przypomniał też, że jutro, w Niedzielę Palmową, w wielu kościołach podejmowana będzie z okazji Narodowego Dnia Świętości Życia właśnie duchowa adopcja dzieci poczętych. Ksiądz Kancelarczyk zachęcił duszpasterzy do włączenia się w akcję i skorzystania z tej możliwości.

„Trzeba to bardzo mocno poszerzyć, dlatego fundacja stworzyła darmowe – co do wydruku i wysyłki – gazety na temat duchowej adopcji. Nie tylko znajdziemy tam artykuły o tym, dlaczego i jak podjąć duchową adopcję, ale też świadectwo egzorcysty, osoby modlącej się i tekst o tym, że mamy modlić się za biorących udział w tzw. Czarnych Protestach”

- podkreślił szef Fundacji Małych Stópek.

Prowadzący rozmowę z księdzem zwrócił uwagę, że niektórzy katolicy poparli wczorajsze protesty. Jak odpowiedział ksiądz Kancelarczyk – mamy tu do czynienia z tak zwanymi „ale katolikami”:

„„Jestem katolikiem, ale…”, „jestem za życiem, ale…”. W tym „ale” można utopić każde usprawiedliwienie uśmiercenia, pozbycia się, likwidacji życia człowieka. To jest taki typ osób. Gdyby ich wszystkich – „ale” i niewierzących – spytać, czy są za życiem, odpowiedzieliby, że „oczywiście tak, ale…”. No i to „ale’’ jest wszystkim. Nie tylko przesłanka eugeniczna, lecz każda mogłaby być przez nich wzięta pod uwagę”.

Mówiąc o osobach niewierzących, duchowny zwrócił uwagę na to, że chcieliby oni zbudować „straszny” świat, w którym nie ma miejsca dla osób chorych:

„To jest budowanie strasznego świata. Świata, gdzie jest zgoda na zabijanie ludzi tylko dlatego, że są chorzy. Zaczyna się od spraw przed narodzeniem, to jest aborcji z różnych powodów. Później, jak widzimy to w niektórych państwach, idzie się z aborcji w eutanazję”.

Jak dodał – wczorajsze „Czarne Marsze” dowodzą kondycji moralnej polskiego społeczeństwa, która nie jest najlepsza.

dam/radiomaryja.pl,Fronda.pl