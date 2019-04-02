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Ks. Jerzy Molewski: Piekło a Fatima... 2.04.2019, 12:45
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Ks. Jerzy Molewski: Piekło a Fatima...

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  • Stachu 2.4.19 13:06

    "Runąć w te przepaście piekła". Rozbiegany wzrok, chaotyczna mowa ciała. Nie przekonał mnie pan.

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