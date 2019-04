Ks. Janusz Chyła: Nie można nosić w jednej kieszeni różańca, a w drugiej legitymacji ateistycznej partii

Hipokryzja często dotyka polityków. Niektórzy głoszą katolickie hasła, ale nie żyją zgodnie z tym, co mówią. Jednak słowa, które napisał na Twitterze ks. Janusz Chyła są skierowane do każdego z nas. Szczególnie w okresie Wielkiego Tygodnia.

- Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?»”. Pokusa sprzedania Boga była i jest aktualna. Za mieszkanie, talon na samochód, stanowisko... Nie można nosić w jednej kieszeni różańca, a w drugiej legitymacji ateistycznej partii. - czytamy we wpisie duchownego