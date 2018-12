Ks. James Martin zaprasza na tęczowy różaniec

Ks. James Martin SJ, amerykański jezuita promujący ,,nowe podejście'' do osób homoseksualnych w Kościele, promuje właśnie... tęczowy różaniec. W internecie pojawiła się inicjatywa lewackiej pseudo-katolickiej grupki ,,Contemplative Rebellion''. Jej członkowie zachęcają do odmawiania ,,Różańca współczesnych trosk''. Piszą między innymi:

,,Modlimy się za akceptowanie osób LGBTQ we wszystkich kościołach, świątyniach, meczetach i synagogach. Modlimy się za pary LGBTQ, ich dzieci i rozszerzone rodziny. Modlimy się, by byli wspierani i kochani, w pełni akceptowani jako ludzie naprawdę stworzeni na obraz Boga, jako stworzenie, które Bóg widział jako dobre, którzy zasługują na to, by żyć w pełni każdym aspektem życia''.