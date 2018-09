Ks. Jacek Gniadek SVD: Święty Józefie... czyli Papież w ,,Spieglu''

Lewicowy "Der Spiegel" krytykuje Franciszka. Nie jest dobrze. Do tej pory robiły to tylko prawicowe i do tego konserwatywne mass-media. Tytuł na okładce "Nie kłam", i podtytuł "Milczenie pasterzy", mówią wiele.

I nie chodzi tylko o nadużycia seksualne duchownych, z którymi Franciszek sobie zupełnie nie radzi. "Der Spiegel" dotarł do starych przypadków z Argentyny. To pedofilia. Na razie lewicowe media nie piszą o homoseksualizmie, ponieważ nie jest im to na rękę. To tylko z naszej perspektywy jest grzechem. Ale to tylko kwestia czasu, kiedy zauważą związek pedofili z innym grzechem.