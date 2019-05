Ks. Isakowicz-Zaleski: Zlikwidować luksusowe rezydencje biskupów

To samo dotyczy ks. kard. St. Dziwisza, b. metropolity krakowskiego, który wraz z włoskim "kamerdynerem", wyświeconym w dziwny sposób na diakona, zajmuje całą kamienicę w centrum Krakowa. To są ogromne koszty utrzymania, a jego poprzednik, ks. kard. Fr. Macharski na emeryturze mieszkał skromnie w klasztorze.

Co do drugiego artykułu, to rzecznicy prasowi nic tu nie poradzą. Codziennie dostaję serwis archidiecezji krakowskiej z długimi kazaniami (czytaj: wykładami akademickimi) arcybiskupa. Wszystko to idzie ponad głowami wiernych, którzy czekają na jasne i szczere słowa, a nie na profesorskie wywody filozoficzne.