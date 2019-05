Ks. Isakowicz-Zaleski o nadużyciach w Kościele: To uruchomi lawinę...

Wiesław Kaloryfer 14.5.19 9:03

Cos mi się wydaje, że najpierw byli pedofilami, a potem dopiero współpracownikami SB. Pedofilia to był świetny kompromat zachęcający do współpracy. To też potwierdza tragedię ofiar wówczas, które nie mogły liczyć także na pomoc państwa, bo to instrumentalnie wykorzystywało ich krzywdę do własnych celów. Do tego jest to kolejna cegiełka do argumentów dlaczego tamten ustrój nie ma prawa do nas wrócić.