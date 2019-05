Ks. Isakowicz - Zaleski o ataku na dzieci Morawieckiego: To działanie tak samo haniebne jak pedofilia!

+++ 10.5.19 12:32

Przyjdź Duchu Święty, pragniemy światła i Twoich Darów, rozumu, męstwa, roztropności...Byśmy w tych wyborach, które nadchodzą i każdych następnych widzieli zobowiązanie do wyrażenia nie tylko swoich zachceń, ale też i Bożych oczekiwań. Byśmy umieli rozeznać wśród kandydatów do władzy tych, którzy rokują, że przestrzegają prawo Boże i są ludźmi prawymi, że nie zdradzą, nie pójdą na współpracę z wrogami Boga i Polski. Jeśli świadomie wybieramy ludzi lekceważących te wartości, to zadajmy sobie pytanie, czy my jeszcze jesteśmy wierzący ?