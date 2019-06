Ks. Isakowicz-Zaleski: Izrael chce się odegrać za Holokaust? Niech wygra z Niemcami!

Rozpoczął się mecz Polski z Izraelem w ramach eliminacji do Euro 2020. Nie ulega wątpliwości, że walka będzie zażarta, natomiast dzisiejsza wypowiedź kapitana reprezentacji Izraela każe przypuszczać, że gdzieś "w tle" spotkania znajdują się kwestie polityczne.

"Pochodzę z rodziny, która wie, co to Zagłada. Jesteśmy świadomi przeszłości i będziemy starali się wygrać to spotkanie"-powiedział podczas konferencji prasowej przed meczem Bibras Natcho.