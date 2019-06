Ks. Henryk Zieliński: Wrogowie Kościoła przegrają

ASTOM 16.6.19 17:22

I co tu filozofka strugasz. W jakiż to sposób klechy zamykają królestwo niebieskie przed ludźmi? Swoimi grzechami? Paranoja! Jezus tylko co zapowiedział Piotrowi, że na nim zbuduje Kościół i bramy piekielne go nie przemogą, a już za chwilę Piotr zaparł się Go trzykrotnie! A MIMO TO Kościół powstał, rozrósł się, nie takie skandale przeżywał jak ten ostatni pedofilski, a TRWA I TRWAŁ BĘDZIE, bo nie człowiek go zbudował, a Bóg!!! Króluj nam Chryste!