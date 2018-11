Ks. Henryk Zieliński: Stulecie i co dalej?

Zabrakło, co prawda, przywódców innych państw, którzy tego dnia spotkali się we Francji na obchodach stulecia zakończenia I wojny światowej. Wiadomo, że w rankingu europejskich graczy zaproszenie z Paryża ciągle o wiele więcej znaczy niż zaproszenie z Warszawy. Nawet dla Viktora Orbána! Jeśli więc nie można było liczyć na obecność pierwszych osób przynajmniej z tych państw, z którymi utrzymujemy najbliższe relacje, to może warto było gościć choćby ich zastępców. Można było także o jakieś umiędzynarodowienie polskich obchodów pokusić się dzień wcześniej. Bo ostatecznie mieliśmy na to świętowanie cały wydłużony weekend. Takiej okazji nie wolno przegapić. Jeśli stało się inaczej, to trzeba z tego wyciągnąć wnioski.

Genialna decyzja prezydenta i premiera o organizacji w tym samym czasie i miejscu państwowego Marsza dla Niepodległej uratowała nie tylko marsz, ale i spokój w Warszawie. Pani Gronkiewicz-Waltz nie spodziewała się, że jej prowokacja da takie efekty. W pociągach z całej Polski szybko zabrakło biletów do Warszawy. Stawili się nawet ci, którzy nigdy dotąd w marszach nie chodzili. Jedni zrobili to z przekory wobec próby zablokowania marszu. Inni dlatego, że był to już marsz państwowy, a nie skrajnych ugrupowań, z którymi nie chcą być identyfikowani. Stąd w tegorocznym marszu poszły nawet siostry zakonne.

Na fali sukcesu pojawiły się głosy, że państwo powinno już na stałe przejąć organizację Marszu Niepodległości. Z pozoru to słuszne. Trzeba jednak pamiętać, że w demokracji władza się zmienia. Zawsze mogą wrócić czasy, kiedy zamiast pod biało-czerwoną flagą kazano nam chodzić z różowymi balonikami za orłem z czekolady. I co wtedy? Lepiej zostawiać Marsz Niepodległości tym, którzy go obronili w czasach, kiedy za wyjście na ulicę z narodowymi barwami ryzykowało się pobiciem, jak nie przez niemieckich (anty?)faszystów, to przez polską policję. Zamiast cokolwiek przejmować, nauczmy się ze sobą rozmawiać, aby również na przyszłość świętować razem. Jak widać, można – ze wszystkimi, dla których słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” są ważne.