Ks. Henryk Zieliński: Polska jest stawką w światowej grze mocarstw

Nadzieja w Królowej





Ludzkość znalazła się dzisiaj na historycznym zakręcie. Oby nie był to zakręt ostatni. Trudno się bowiem nie zgodzić z papieżem Franciszkiem, że to, co się dzieje na naszych oczach, jest wojną światową w kawałkach. Docierające do nas opinie i komentarze na ten temat często nijak się mają do tego, o co naprawdę chodzi. Rozdźwięk między relacjami polityczno-medialnymi a rzeczywistością widać choćby w skonfrontowaniu ich z relacjami ludzi Kościoła, którzy mimo trwającej wojny pozostali i pracują wśród udręczonych narodów. Wiele takich głosów prawdy można w tym numerze „Idziemy” znaleźć.