Ks. Henryk Zieliński o tęczowej ,,mszy'': To powinno być ścigane!

„Problem polega na tym, że w tym, co dla nas katolików jest symbolem zepsucia, sodomy i grzechu, wykorzystuje się katolickie obrzędy. To dla nas coś takiego, jakby do melodii hymnu Polski podłożono jakieś bluźniercze słowa. To nadużycie i uważam, że powinno to być ścigane przez prawo” - w tych mocnych słowach ks. Henryk Zieliński ocenił skandaliczną, tęczową „mszę”, jaka miała dziś miejsce tuż przed rozpoczęciem Parady Równości w Warszawie.