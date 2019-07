Ks. Henryk Zieliński mocno o księżach, którzy porzucili kapłaństwo

nikt 4.7.19 15:35

Przede wszystkim ksiądz w swym felietonie rozśmiesza mnie tym , że podczas odprawiania Mszy serce porzucającego swój kapłański stan nie było już przy Chrystusie , tylko gdzie indziej . A serca pozostałych księży przy Nim są ? Ksiądz Zieliński jest faktycznie tak naiwny czy tylko udaje ? I sądzi , że ludzie są wystarczająco głupi by w to wierzyć ?

Przykro mi to stwierdzić , ale te odejścia będą się zdarzać coraz częściej . Lawina już ruszyła . Kościół , a raczej przynależność do kleru już nie daje poczucia wyższego statusu społecznego czy posiadania i władzy . Już młodzi nie będą w nim szukać dowartościowania czy spełnienia swoich ambicji .

Może zostanie garstka tych autentycznie powołanych i w zbyt leciwym wieku by szukać spełnienia gdzie indziej .