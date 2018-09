Ks. Henryk Zieliński: ,,Kler'' i V kolumna szatana

W Kościele katolickim działa dziś piąta kolumna szatana. Trzeba usunąć te wpływy - mówił ks. Henryk Zieliński na antenie TVP Info. Duchowny komentował też film ,,Kler''.

,,Faktem jest, że rzeczywiście to co dzieje się w tej chwili w Polsce jest pewnym odpryskiem tego, co się dzieje w świecie. To starcie cywilizacji jest czymś, co wraca mniej więcej w cyklu co 100 lat. Przyznaje, że spodziewałem się u nas tego starcia rok temu, natomiast to uległo pewnemu przesunięciu. Jak to starcie wyglądało, wystarczy zobaczyć jak to było w Fatimie w 1917 roku, jak to było chociażby w Meksyku w latach 20-tych XX wieku, Hiszpanii i tak dalej'' - mówił ks. Henryk Zieliński.

Jak dodawał, ma nadzieję, że będzie mógł w ogóle zobaczyć film ,,Kler''. ,,Niestety muszę powiedzieć, że zadeklarowałem swój udział w pokazie prasowym tego filmu. Mam nadzieję, że nikt nie zatrzaśnie mi drzwi przed nosem, że dla księży wstęp wzbroniony, zwłaszcza z katolickiego tygodnika'' - powiedział. Jak wyjaśnił, zamierza obejrzeć to nieszczęsne dzieło z obowiązku zawodowego, dziennikarskiego.

,,Również w Kościele istnieje tzw. piąta kolumna, kolumna szatana, która czy to grzesząc, czy jawnie współpracując z wrogimi nam siłami, niestety robi bardzo złą robotę'' - wskazywał ks. Henryk Zieliński.

Duchowny podkreślał, że ,,jest potrzeba oczyszczenia Kościoła z wpływów szatana i wpływów piątej kolumny''.

W ostatnich tygodniach Kościołem katolickim na świecie wstrząsa skandal nadużyć seksualnych. Media piszą o pedofilii - ale tak naprawdę chodzi o ,,efebofilię'', to znaczy przypadki, w których homoseksualni księża molestują dorastających chłopców, kleryków. To między innymi na łamach tygodnika ,,Idziemy'' ks. Henryka Zielińskiego podjęto odważnie temat problemu homoseksualizmu wśród duchownych.

mod/tvp info