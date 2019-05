Ks. Henryk Zieliński: Haratanie w Kościół

"Tusk i Jażdżewski wystąpili jako grający w jednej drużynie, kierowanej przez tego samego trenera. To tłumaczy, dlaczego mało znany redaktor niszowego kwartalnika został organizatorem najważniejszego od lat spotkania przewodniczącego Rady Europejskiej z elitami partii, której do niedawna był szefem, i z kierownictwem innych partii opozycyjnych. Ktoś go do tej roli namaścił. Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz zasiedli po prawej i lewej ręce Jażdżewskiego, bo to on był gospodarzem spotkania. I to jego słowo, wygłoszone z tremą uczniaka przed mistrzem, a jednocześnie w niemal satanistycznym uniesieniu, było najbardziej oklaskiwane na tym spotkaniu. Pojawiły się nawet komentarze, jakoby Jażdżewski skradł Tuskowi jego show. Trzeba jednak przyjrzeć się nie tylko minom Tuska, ale także gestowi, jaki wykonał, mijając się ze schodzącym z mównicy Jażdżewskim. To identyczny gest, jaki wchodzący na murawę zawodnik robi wobec kolegi schodzącego z boiska na sygnał trenera. To wyćwiczony gest człowieka, który uwielbia „haratać w gałę”. Tym razem jednak było haratanie w Kościół. A gracze mieli ściśle wyznaczone role. Nie zawsze na miarę ich ambicji. Ale wyznaczone przez kogoś wyżej" - pisze kapłan.