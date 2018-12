Ks. Henryk Zieliński: Gotów jestem ucałować czarne buty papieża

Wywiad nie jest wprawdzie oficjalnym dokumentem Stolicy Apostolskiej, ale zawarte w nim oceny i wskazania powinny być dla nas punktem odniesienia. Jest to szczególnie ważne w kontekście zaplanowanego na luty przyszłego roku specjalnego zgromadzenia biskupów na temat zapobiegania nadużyciom seksualnym duchownych wobec nieletnich. Do tej pory książkę wszyscy zdążą już chyba przeczytać. Ukazała się równocześnie w dziewięciu językach. Polską edycję przygotowało wydawnictwo Święty Wojciech.

W Kościele, co Ojciec Święty przyznaje, mieliśmy czasem do czynienia z bagatelizowaniem homoseksualizmu wśród duchownych. Tymczasem problem narastał. Jak wskazał ks. Paul Solins z archidiecezji waszyngtońskiej w rozmowie z Radiem Watykańskim, w USA przed 70 laty homoseksualiści stanowili ok. 3 proc. wśród duchowieństwa, w roku 1980 zaś było ich już 16 proc. Dzisiaj może być jeszcze gorzej, i nie jest to problem tylko Zachodu! Sytuacja w Kościele coraz bardziej przypomina tę z 1049 r., kiedy to św. Piotr Damiani błagał ówczesnego papieża Leona IX o interwencję, dedykując mu traktat Liber Gomorrhianus („Księga Gomory”).