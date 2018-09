Ks. Henryk Zieliński: Geje w seminariach - zakaz lekceważy się nawet w Polsce

Zakaz przyjmowania do seminariów homoseksualistów to podstawowe i fundamentalne narzędzie do walkie z dwiema patologiami: plagą skandali seksualnych w Kościele katolickim oraz rozwadnianiem katolickiego nauczania na temat niemoralności homoseksualizmu. Tymczasem zakaz ten, sformułowany przez Stolicę Apostolską na polecenie Benedykta XVI w roku 2005, a powtórzony jeszcze za pontyfikatu papieża Franciszka, jest często ignorowany. Także w Polsce - mówi ks. Henryk Zieliński, w rozmowie z TVP Info.