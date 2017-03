ks. Henryk Zieliński dla Frondy: Pościmy dla BOGA, nie dla siebie!

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Czym jest Wielki Post, jaki jest jego cel?

Ks. Henryk Zieliński „Idziemy”: Wielki Post to okres liturgiczny czterdziestu dniu, jest przeznaczony do tego, aby przygotować się do Wielkanocy, natomiast w szerszym rozumieniu, w rozumieniu do udziału w życiu wiecznym z Chrystusem.

Dlaczego pościmy 40 dni? Jaki jest w ogóle sens postu w XXIwieku?

Pościmy 40 dni w nawiązaniu do 40 dni postu Chrystusa na pustyni i w nawiązaniu do 40 lat wędrówki narodu wybranego z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. Post ma podwójny wymiar. Nie chodzi w nim tylko o to, aby powstrzymywać się od różnych hucznych rozrywek, czy ograniczaniu się w zaspokajaniu różnego rodzaju przyjemności. To oczywiście jest istotne, ale pamiętać trzeba, że to nie wszystko. Trzeba również się wyciszyć, pozostać z Panem Bogiem sam na sam (jakby na pustyni) po to, aby odnowić naszą radość z Chrystusem, po to, aby Bóg znów stał się dla nas najważniejszy!

Co jeśli ktoś sobie coś postanowi i nie uda mu się spełnić tego postanowienia, czy powinien wtedy znaleźć nowe postanowienie, mniej wymagające?

Jeżeli ktoś SOBIE coś postanowi to jest jego problem czy to zrealizuje czy nie. Natomiast co innego jest obiecać coś Bogu. Trzeba wprowadzić rozróżnienie pomiędzy tym, co człowiek SOBIE postanowi, na gruncie własnej ambicji, a co postanowi oddać Bogu, co jest zawsze w jakimś stopniu poświęcone. Jeżeli na przykład ktoś obiecał Panu Bogu, że nie będzie jadł słodyczy w Wielkim Poście, a zaoszczędzone pieniądze wrzuci do skarbonki, a raz się np. skusił to powinien wyspowiadać się z niedotrzymanego słowa i dalej kontynuować wypełnianie raz postanowionej obietnicy. Całe nasze życie chrześcijańskie jest utkane postanowieniami dobrymi, w których przytrafiają się upadki i grzechy co nie oznacza, że ktoś komu przytrafił się upadek jest zwolniony z dalszej realizacji postanowienia które Bogu złożył.

Wspomniał Ksiądz, że pościmy przede wszystkim dla Pana Boga. Proszę mi zatem powiedzieć, jakie wyrzeczenia, jakie postawy są Panu Bogu przede wszystkim miłe?

Patrząc na Pismo Święte trzeba jasno stwierdzić, że wszelkie postanowienia nie mają sensu bez postawy miłosierdzia. Celem umartwień i postanowień jest to, aby zwrócić uwagę przede wszystkim na Boga, na Boga, który jest obecny przede wszystkim w naszym bliźnim, „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili” mówi Pan Jezus. Nasze posty mają wyglądać w ten sposób, aby nasi bliźni, z którymi utożsamia się Chrystus odnieśli też z tego korzyść.

Dziękuję za rozmowę.

22.03.2017, 18:45