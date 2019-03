Ks. Henryk Zieliński: Czy abp Stanisław Gądecki nadal będzie kierować KEP?

Wybory przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski będą już rozstrzygnięte, kiedy do Czytelników trafi ten numer „Idziemy”. Czy biskupom obradującym w Warszawie uda się przekonać abp. Stanisława Gądeckiego do pozostania na tym stanowisku na drugą kadencję? Oby się udało.

Chociaż przewodniczący tylko przewodniczy obradom biskupów, to jego głos jest dzisiaj miarodajny dla całego episkopatu. Dysponuje „demokratycznym” mandatem. Reprezentuje Konferencję Episkopatu Polski wobec Stolicy Apostolskiej i władz państwowych. Decyduje o porządku obrad episkopatu, przez co jego rola jest porównywalna do roli marszałka sejmu. A w okresie między posiedzeniami plenarnymi Konferencji Episkopatu Polski, Rady Stałej i Rady Biskupów Diecezjalnych to właśnie Prezydium Konferencji Episkopatu w bieżących sprawach wydaje oświadczenia i komunikaty w imieniu Kościoła w Polsce. W skład prezydium wchodzi przewodniczący KEP, zastępca przewodniczącego (dotychczas abp Marek Jędraszewski) oraz sekretarz generalny KEP (obecnie bp Artur Miziński). Gremium to wielokrotnie zajmowało oficjalne i bardzo czytelne stanowisko w sprawach niecierpiących zwłoki.