Ks. Henryk Zieliński: Co ma Kościół do niepodległości?

Chociaż bowiem Kościół rzymskokatolicki nie zawęża swojej misji do konkretnego narodu, to przecież realizuje ją wobec ludzi organizujących się w rozmaite wspólnoty. Wśród tych zaś na szczególną uwagę zasługują dwie: rodzina i naród. W nauczaniu Kościoła są one nazywane wspólnotami naturalnymi, czyli takimi, których istnienie wpisane jest w samą naturę człowieka. Jeśli zatem „człowiek jest drogą Kościoła” – o czym przypominał Jan Paweł II – to w imię szacunku dla natury człowieka analogicznie „drogą Kościoła” musi być rodzina i naród. Czegoś podobnego nie można powiedzieć ani o państwie, ani o partiach politycznych, ani o żadnych organizacjach międzynarodowych. Dlatego Kościół, jak nauczał Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński, zachowując autonomię wobec państwa i partii politycznych, musi być na służbie człowieka, rodziny i narodu. Z tej misji nie może się zwolnić i nie zwalniał się nawet wtedy, kiedy na wiele pokoleń zostaliśmy pozbawieni własnego państwa. „Kościół nie może porzucić narodu” – mówił Prymas.