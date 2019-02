Ks. Gniadek: KUL nie powinien brać od państwa żadnych pieniędzy

Dzisiaj KUL wpada w pułapkę uzależnienia. Jest to dłuższa historia. Przed wojną KUL też brał dotacje państwowe. Wychodzi na to, że jedynie okres PRL-u był najlepszy w historii tej uczelni. Wikipedia swój wpis o KULu kończy: "Dopiero lata 90. XX wieku przyniosły poprawę sytuacji. Część pieniędzy KUL zaczął otrzymywać z budżetu państwa, zniesiono cenzurę, uczelnia zaczęła rozwijać bazę dydaktyczną." Nie do końca. Zniesiono jedną cenzurę, a wprowadzono inną i to na własne żądanie.

Jacek Gniadek SVD