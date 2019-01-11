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Ks. Glas jasno i wprost: Aborcja jest z PIEKŁA rodem!!! 11.01.2019, 19:11
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Zdj. Supharna, CC BY SA 2.0, Flickr

Ks. Glas jasno i wprost: Aborcja jest z PIEKŁA rodem!!!


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