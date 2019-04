W kolejnym odcinku rozważań nad przysięgą małżeńską ks. Marek Dziewiecki mówi o tym, co oznaczają słowa "nie opuszczę cię aż do śmierci".

- Nie opuścić aż do śmierci oznacza przede wszystkim być FIZYCZNIE blisko. Dlatego, gdybym miał awansować, lepiej zarabiać, ale kosztem bliskości - to nie. To za duża strata - mówi ks. Marek Dziewiecki.