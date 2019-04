Ks. dr Mariusz Boguszewski: Na świecie co pięć minut chrześcijanin ginie za wiarę w Chrystusa

- Chrześcijanie to najbardziej prześladowana grupa religijna ze wszystkich grup na świecie. Co pięć minut ginie chrześcijanin za wiarę - mówił w "Sygnałach dnia" ks. dr Mariusz Boguszewski z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

O tym problemie mówił w "Sygnałach dnia" ks. dr Mariusz Boguszewski ze wspomnianej organizacji. - Chrześcijanie to najbardziej prześladowana grupa religijna ze wszystkich grup na świecie. Mówimy, że co pięć minut ginie chrześcijanin za wiarę. My się przyzwyczajamy do tych liczb, a chodzi o to, żeby w ten Wielki Piątek się nie przyzwyczajać - powiedział ks. Boguszewski.