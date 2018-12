Ks. dr Jan Sikorski o stanie wojennym: Byłem na liście do odstrzału

- Zło trzeba zawsze odróżniać od dobra. Pan Jezus mówi,mowa wasza powinna być tak, tak, nie nie. Kościół jest specjalistą od tego, od przebaczania. Trzeba to zło wyznać, to elementarny składnik sakramentu pokuty, wyznaj, powiedz głośno. Jeżeli coś złego zrobiłem, to trzeba powiedzieć przepraszam . Przebaczenie bardzo łatwo zdobyć, tylko trzeba powiedzieć, co było złem, ale też nie dlatego, żeby mścić się, dręczyć tych ludzi. Tylko po to, by następne pokolenia wiedziały co jest dobrem, a co złem – wyjaśniał ks. Sikorski