Ks. dr J. Sikorski o Orszaku Trzech Króli: Jak powiedział papież Franciszek- róbcie raban!

Gościem Tematu Dnia w SalveTV był ks. dr Jan Sikorski, który w rozmowie z Mateuszem Godkiem wyjaśnił, dlaczego świętujemy Uroczystość Objawienia Pańskiego.

- Najpierw nie obchodzono Święta Bożego Narodzenia. Na Wschodzie obchodzono najpierw święto Objawienia – tego, że Chrystus stanął pośród nas i objawił Pana Boga w ludzkiej postaci – mówił ks. Sikorski

- Chrystus narodził się w Betlejem w Narodzie Wybranym. Pan Jezus mówił wyraźnie: „idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Dla podkreślenia, że nie jest to tylko lokalne religijne przeżycie, zaczęto mówić o mędrcach utożsamiając ich z narodami pogańskimi – podkreślał duchowny

Pytany o symbolikę, mówił:

- Złoto to był dar królewski, więc Panu Jezusowi przyniesiono złoto jako wyraz uznania tego, że jest Królem. Kadzidło było atrybutem świąt, boskości, świętości, a więc, że On jest Bogiem narodzonym i należy mu się hołd boski. Mirra to taka maść lecznicza, symbolizuje to, że był prawdziwym człowiekiem z kłopotami, bólami, które my posiadamy na ziemi – opowiadał ks. dr Sikorski

Duchowny odniósł się również do Orszaku Trzech Króli:

- To cudowny obraz ile można zrobić. Kojarzy mi się ze wskazaniem papieża Franciszka – róbcie raban w Kościele! Oni wymyślili coś takiego najpierw na terenie szkoły, a potem na terenie miasta. To była genialna myśl, która natychmiast chwyciła! - zaznaczał

- Nagle zrobił się z tego „polski wynalazek”, który importujemy na zewnątrz - dodawał

ajk/SalveTV

6.01.2017, 16:00