Ks. dr hab. Robert Skrzypczak dla Frondy o niebezpieczeństwie błędnych interpretacji Amoris Laetitia

Joanna Jaszczuk, Fronda.pl: Adhortacja papieża Franciszka, Amoris Laetitia, wywołała i wciąż wywołuje pewne kontrowersje, choć nie wiem, czy jest to najlepsze określenie. Zastanawiające są szczególnie dwa jej zapisy. Jak mógłby Ksiądz odnieść się do tego sporu, szczególnie w kontekście listu 4 kardynałów?

Ks. dr hab. Robert Skrzypczak: Adhortacja Amoris Laetitia jest dokumentem posynodalnym, czyli głosem papieża Franciszka, a także zebraniem większości głosów dwóch synodów z 2014 i 2015 r. poświęconych małżeństwu i rodzinie. Na tych synodach niejako „na czoło” wszelkich spraw takich jak przygotowanie do małżeństwa, duszpasterstwa małżeńskiego itp., wybiła się kwestia z jednej strony tzw. związków nieformalnych, a z drugiej- tzw. dyscypliny sakramentów. I adhortacja papieska Amoris Laetitia, która jest bardzo pięknym, obfitującym w prawdziwe „perełki” i mądrości dokumentem o miłości małżeńskiej, już w samej swej nazwie nawiązuje do dokumentu programowego papieża Franciszka, Evangelii Gaudium, czyli „Radość Ewangelii”. Zwłaszcza do zdania programowego całego pontyfikatu papieża, które umieścił właśnie na początku tego pierwszego dokumentu: „Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem”.

Amoris Laetitia, a więc „radość kochania”, jest zatem nawiązaniem do tamtego dokumentu. Cały kontekst Chrystusa Zmartwychwstałego, obecności Ducha Świętego w Kościele, jest tym, w którym papież Franciszek chciał rozważać wszystkie trudności w tworzeniu i utrzymywaniu relacji międzyludzkich. Żyjemy bowiem obecnie w świecie relacji zranionych. Spośród całego tego kalejdoskopu zranionych, trudnych, poturbowanych doświadczeń, zwłaszcza ludzi mających za sobą porażkę małżeńską, coraz bardziej wyłania się problem osób rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach. Rozwód coraz bardziej staje się zjawiskiem masowym, pociągając za sobą występowanie w skali równie masowej innego procesu, czyli apostazji następnego pokolenia.

Wiele par, zwłaszcza w związkach niesakramentalnych, bardzo często oddala się od Kościoła i w związku z tym przestaje wychowywać dzieci po chrześcijańsku. W niektórych krajach galopującej sekularyzacji dzieje się to niejako w postępie geometrycznym. Właśnie to zjawisko leży u podstaw troski o pary niesakramentalne. Dokument papieża Franciszka liczący 9 rozdziałów i ponad trzysta paragrafów, bardzo często odwołuje się do konstytucji soborowej Lumen Gentium, zwłaszcza punktów 47-53, które są poświęcone właśnie małżeństwu. Amoris Laetitia sięga też hojnie do nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza katechez o teologii ciała. Nawiązuje również do Benedykta XVI, zwłaszcza pierwszej jego encykliki, Deus Caritas Est. Czasami papież Franciszek powołuje się również na cytaty innych autorytetów współczesnej kultury, takich jak Erich Fromm, Dietrich Bonhoeffer czy Martin Luther King; wspomina również swój ulubiony film, czyli „Ucztę Babette”.

Właściwie cały spór związany z tą adhortacją koncentruje się na VIII rozdziale, dotyczącym tzw. dyscypliny sakramentów. W paragrafie 301 oraz 305 znajdują się punkty budzące pewne kontrowersje. W tym pierwszym czytamy, że nie wszystkim sytuacjom, które obiektywnie można uznać za sytuacje grzechu ciężkiego odpowiada subiektywna wina osób w nich tkwiących. Może się tu więc nasunąć pytanie, czy ludziom, którzy obiektywnie żyją w grzechu ciężkim należy przypisać odpowiedzialność za ten stan. Bo jeśli nie mieliby subiektywnej winy, to żyliby w stanie łaski. Jeżeli zaś żyją w stanie łaski, to jaki jest powód, żeby odmówić im dostępu do sakramentów? To pierwszy wielki znak zapytania. Drugi znajduje się w paragrafie 305.

Mam na myśli stwierdzenie, że w przypadku osób żyjących w ponownych związkach należy sięgnąć po duszpasterskie rozróżnianie. Takie osoby, wraz z kierownikiem duchowym, powinny przejść drogę rozeznania i w sytuacji, gdy można coś naprawić albo stwierdzić tzw. okoliczności łagodzące ich winę, to należałoby w miarę możliwości przychodzić tym osobom z pomocą, otwierając jak najszerzej dostęp do zasobów Łaski Bożej znajdującej się w Kościele. Do tego paragrafu dołączony jest przypis 351., w którym papież stwierdza, że w niektórych okolicznościach można nawet udzielić pomocy sakramentalnej. Ojciec Święty „ukwieca” ten przypis słowami, że Sakrament Pokuty, czyli spowiedź, nie powinna nigdy być „salą tortur”, zaś przystępowanie do Eucharystii nie jest nagrodą dla sprawiedliwych, lecz pomocą dla tych, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia. Z jednej strony kategoria miłosierdzia została więc postawiona naprzeciwko kategorii „obiektywnej prawdy”, czyli sytuacji, w której znajdują się osoby postrzegane dotychczas w świetle Biblii i Tradycji Kościoła jako żyjące w grzechu ciężkim, co nie pozwalało im - dopóki nie nastąpi nawrócenie, czyli zmiana warunków życia - na dostęp do Eucharystii. Eucharystia jest bowiem sakramentem żywych, czyli ludzi, którzy nieustannie żyją w stanie nawrócenia, mają w sobie doświadczenie przebaczonego, czyli pokonanego grzechu. Jeśli natomiast ktoś poniósł porażkę małżeńską, czyli sakramentalną, i związał się z inną osobą, taka sytuacja eliminuje go z możliwości udzielenia sakramentu, dopóki nie zmieni się jego sytuacja życiowa, czyli nie nastąpi nawrócenie.

Jak do tej pory, jedynym przywilejem wobec tych ludzi był przywilej Jana Pawła II opisany w Familiaris Consortio, adhortacji z 1981 r. Jan Paweł II tłumaczy, że jeśli osoby żyjące w ponownym związku mają na wychowaniu dzieci, żądanie rozejścia się tej pary mogłyby spowodować krzywdę tych dzieci, byłoby dla nich dodatkowym bólem. W tej sytuacji papież dopuścił możliwość sięgnięcia po wstrzemięźliwość seksualną, przyjętą przez partnerów z całkowitą dobrowolnością. Oznacza to, że jeżeli te osoby czują się gotowe, aby kontynuować tę wzajemną odpowiedzialność za dzieci i rodzinę, nie udając jednak, że są mężem i żoną, a więc zobowiązując się do seksualnej wstrzemięźliwości, innymi słowy - żyjąc jak brat i siostra - mogłyby zostać dopuszczone do sakramentu Eucharystii, jednak oczywiście także z uwzględnieniem warunków chroniących innych przed ewentualnym zgorszeniem. Taki był dotychczasowy stan rzeczy, a papież Franciszek jak gdyby otworzył nowe furtki działania.

Problemem Amoris Laetitia jest to, że adhortacja ta nie wyjaśnia do końca pewnych spraw. Na przykład, jeśli istnieją okoliczności łagodzące, które mogłyby obniżyć subiektywną winę osób znajdujących się obiektywnie w stanie grzechu ciężkiego, to nie dowiadujemy się z dokumentu, jakie mogłyby to być okoliczności. Ponadto papież nieustannie powołuje się na rozróżnianie duszpasterskie, czyli pewien dialog, który dokonuje się między penitentem i spowiednikiem, kierownikiem duchowym i mógłby doprowadzić do stwierdzenia stanu łaski lub sytuacji umożliwiającej powrót do stanu łaski. Z Amoris Laetitia nie dowiemy się, jakie są kryteria tego rozróżniania. Nie wiemy, czy chodzi tu o rozróżnianie, które proponuje np. św. Ignacy Loyola (bo jest to tradycja jezuicka), czy to, o którym mówi Katechizm Kościoła Katolickiego. I od tych właśnie znaków zapytania rozpoczęła się dyskusja na poziomie mediów, ale także pewne zakłopotanie, chociażby w seminariach: jak uczyć przyszłych kapłanów? Czy w świetle dotychczasowych dokumentów, takich jak Familiaris Consortia Jana Pawła II, czy w świetle Amoris Laetitia.

Czy mamy rozumieć, że Franciszek zamierza wprowadzić pewne zmiany w dotychczasowym nauczaniu kościelnym? Pojawiały się także próby interpretacji adhortacji „na własną rękę” ze strony różnych konferencji episkopatów, np. Konferencja Episkopatu Filipin w czerwcu rozesłała list do swoich wiernych, nieco arbitralnie przypisując papieżowi interpretację tego dokumentu, pisząc, że papież Franciszek pozwala na prowadzenie do Komunii Świętej osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, gdyż Eucharystia jest stołem miłosierdzia, wokół ktorego Chrystus „zbiera grzeszników”, aby dawać im pokarm, który ich uleczy. Również biskupi argentyńscy, zwłaszcza metropolii Buenos Aires rozesłali podobny list, a następnie zwrócili się do papieża z prośbą o ocenę słuszności tej interpretacji. I był to jak dotąd jedyny przypadek, kiedy papież Franciszek odpowiedział listem na zapytanie biskupów, jednak list ten jest bardzo lakoniczny w swojej formie.

Jeśli chodzi o interpretację zaproponowaną przez argentyńskich biskupów, papież stwierdza, że takie właśnie rozumienie wydaje się jedynym możliwym w stosunku do tej adhortacji. Oczywiście, jedna interpretacja budzi potrzebę następnych... Ogólnie rzecz biorąc, cały ten zamęt powstał w Kościele ze względu na dowolność interpretacji - każdy może przypisać temu dokumentowi taką, która może być na rękę czy to danej Konferencji Episkopatu, czy określonemu środowisku. Budzi to słuszny niepokój i niezadowolenie części duszpasterzy. I stąd też do papieża Franciszka wciąż napływają listy z prośbami o wyjaśnienie. Z taką prośbą zwróciło się m.in. środowisko związane z Instytutem Plinio Correa de Oliveira, który był jednym z ekspertów Soboru Watykańskiego II. Podobne zapytania zostały zawarte w liście 45 teologów. Oba listy trafiły do papieża w lipcu, jednak pozostały troszkę niezauważone w opinii publicznej, gdyż w międzyczasie zdarzyło się we Francji zabójstwo o. Jacquesa Hamela, a następnie Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Podobne listy wysyłali niektórzy biskupi z Kanady, Kazachstanu czy Stanów Zjednoczonych, no i wreszcie mieliśmy list czterech kardynałów (wszyscy czterej już emerytowani, ale bardzo związani z nauczaniem i działalnością papieża Jana Pawła II), w tym trzech profesorów teologii.

Kardynałowie za pośrednictwem Kongregacji Nauki Wiary zwrócili się do papieża z konkretnymi pięcioma pytaniami dotyczącymi kwestii, o których mówiłem wcześniej. Kongregacja Nauki Wiary zwykle ustosunkowuje się do pytań biskupów czy kardynałów, gdy mają jakąkolwiek wątpliwość dotyczącą nauczania moralnego czy doktryny. Tym razem, mimo że prośba została złożona we wrześniu, aż do listopada nie otrzymali oni żadnej odpowiedzi ani od Ojca Świętego, ani Kongregacji. Postanowili więc podać teraz do publicznej wiadomości treść zapytania, włączając w to całe kręgi katolickiej opinii.

