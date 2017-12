Ks. dr Dariusz Oko: 5-latek śpiewa 'Jestem dzieckiem diabła'. Demoniczny teledysk powstał w Brukseli

''Jestem dzieckiem diabła/ Mamo nie musisz płakać/ Nie potrzebuję przemówienia, nie potrzebuję kwiatów/ Rzuć alkohol i narkotyki na moją trumnę/ Mam nadzieję, że to zagrasz na moim pogrzebie/'' - to słowa piosenki nagranej w tym roku w studio muzycznym w Brukseli, z udziałem dzieci z diabelskimi rogami na głowach.

Ksiądz dr Dariusz Oko przekazał nam list Polki mieszkającej w Holandii. Wynika z niego, że holenderskie i belgijskie dzieci są poddawane w przestrzeni publicznej satanistycznym wpływom poprzez muzykę i angażowanie dziecięcych statystów do nakręcenia diabolicznego teledysku. Symbolika i przesłanie teledysku powinny zaalarmować rodziców w Holandii i Belgii, ale nie tylko tam. Obowiązkiem rodziców jest kontrola tego, czego słuchają i co oglądają ich dzieci.

Okazuje się, że już 5-latki w Belgii i Holandii są ''zarażone'' diabolicznymi tekstami piosenek. Kilkuletnie dzieci nucą demoniczną mantrę ,,Jestem dzieckiem diabła'', namawiająca do alkoholu, narkotyków, samobójstwa i utożsamiania się z szatanem. Satanistyczny wykonawca bez problemu nagrywa teledysk w znanym studiu muzycznym w Brukseli, zapraszając do udziału w nagraniu dzieci z plastikowym rogami na głowach. Niektóre z nich są przerażone, jednak większość bawi się razem z satanistą nie przeczuwając, że wkraczają - za zgodą swoich rodziców, w świat demoniczny.

Poniżej pełna treść listu i linki do teledysków; tłumaczenie piosenki zamieszczamy poniżej, na końcu artykułu.

Z przerażeniem usłyszałam wczoraj wieczorem od mojego syna Piotra mieszkającego z moim wnuczkiem w Holandii, że dzieci śpiewają piosenkę "Kind van de duivel" (dziecko diabła).

Stała się ona bardzo popularna w Holandii i w Belgii.

Piotr usłyszał pewnego razu jak 5-letni Stasiu śpiewa tą piosenkę będąc sam w łazience.

Zastanawiam się co z rodzicami polskich dzieci, którzy może nie do końca są w stanie zrozumieć jaki jest kontekst tej piosenki i tego, że tak naprawdę dziecko oddaje się we władze szatanowi.

"Artysta" śpiewa z dziećmi w Brukseli w Studio Brussel.



Jebroer playing 'Kind Van De Duivel' live at Studio Brussel in Belgium, on June 14th 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=oXxKAMa7cGc

A tutaj przerażający teledysk na którym chłopczyk śpiewa piosenkę przy rodzicach, sprzeciwia się im, rysuje w swoim pokoju trupią czaszkę, wychodzi z domu z pistoletem, zabija sprzedawcę w sklepie a na samym końcu prawdopodobnie sam się zabija przy rodzicach.

Zespół z piosenkarzem jest na pogrzebie dziecka i śpiewa "piosenkę".

https://www.youtube.com/watch?v=AKLrKMz-avE

Widziałam też inny teledysk tego "artysty", w którym następuje przekaz, że nie ma miejsca w piekle a raj czeka na nas za progiem domu ale są to tak straszne satanistyczne obrazy, łącznie z profanacją krzyża, że postanowiłam tego nie wysyłać.

Bardzo proszę rodziców o przekazanie tego innym rodzicom dzieci polskich, którzy być może nie znając dobrze języka niderlandzkiego nie zdają sobie sprawy z tych zagrożeń duchowych jakie czyhają na ich dzieci w szkole lub w kontakcie ze swoimi rówieśnikami.

Wysyłam tego e-maila Wielebnym Księżom Proboszczom, którzy z tak wielkim zaangażowaniem przekazują niezmutowaną wiarę i chronią Święty Kościół Katolicki w Holandii, kraju gdzie wiary jest coraz mniej oraz ratują dusze Polaków od potępienia i prowadzą je ku zbawieniu.

Zwracam się z apelem do moich przyjaciół i znajomych z Holandii:

Ratujcie wszystkie dzieci przed wielkimi zagrożeniami duchowymi!!!

Do Wielebnych Księży w Polsce oraz moich przyjaciół i znajomych mieszkających tutaj wysyłam tego e-maila z prośbą o pozostanie czujnymi i chronienie dzieci również tutaj w naszym kraju.

Tłumaczenie piosenki:

Dziecko diabła w wykonaniu Jebroer

Jestem dzieckiem diabła.

Mamo nie musisz płakać.

„Imprezować”(bawić się) jakby to był ostatni dzień mojego życia

Mam nadzieję, że te słowa (muzykę)zagrasz na moim pogrzebie

Nie potrzebuję przemówienia, nie potrzebuję kwiatów,

Rzuć alkohol i narkotyki na moją trumnę

Wszystko czego chciałem w moim życiu to było to

….. (słowo niecenzuralne po angielsku)

Mam nadzieję, że to zagrasz na moim pogrzebie.

Jestem dzieckiem diabła

Nie chcę, żebyś tam siedziała i płakała (po mnie)

Chcę widzieć łzy szczęścia

Musisz świętować moje życie

Jak umrę chcę własny pomnik z uśmiechem na mojej twarzy

Mam nadzieję, że to zagrasz na moim pogrzebie.

Jestem dzieckiem diabła.

Mamo nie musisz płakać.

„Imprezować”(bawić się) jakby to był ostatni dzień mojego życia

Mam nadzieję, że te słowa (muzykę)zagrasz na moim pogrzebie

Oryginalna wersja holenderska:

Jebroer - Kind van de duivel

Ik ben, een kind van de duivel

Mama jij hoeft niet te huilen

Feesten, alsof elke dag hier mijn laatste is

Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis

Ik ben, een kind van de duivel

Mama jij hoeft niet te huilen

Feesten, alsof elke dag hier mijn laatste is

Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis

Ik hoef geen speech

Ik hoef geen bloemen

Gooi drank en drugs over mijn kist

Alles wat ik wou in het leven was dit

Fack it

(Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis)

Ik ben, een kind van de duivel

Mama jij hoeft niet te huilen

Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is

Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis

Ik ben, een kind van de duivel

Mama jij hoeft niet te huilen

Feesten, alsof elke dag hier mijn laatste is

Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis

Ik wil niet dat je daar gaat zitten janken

Ik wil tranen van geluk zien

Je moet mijn leven vieren

Als ik doodga wil ik een standbeeld van mezelf met een lach op mijn gezicht

Fack it (fack, fack, fack, fack, fack, fack, fack)

(Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis)

Ik ben, een kind van de duivel

Mama jij hoeft niet te huilen

Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is

Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis

(Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis)

