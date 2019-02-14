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Ks. dr Andrzej Trojanowski: Prawda o upadłych duchach 14.02.2019, 17:35
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Ks. dr Andrzej Trojanowski: Prawda o upadłych duchach

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  • andrzejhahn3 14.2.19 17:45

    ale te katolickie klechy maja zryte berety

  • Quec. 14.2.19 17:54

    Święty Michale, proszę wstaw się za tymi którzy są uczciwi. Boże, Ucieczko nasza i Mocy, wejrzyj łaskawie na lud do Ciebie wołający, i za wstawiennictwem chwalebnej i Niepokalanej Panny, Bogarodzicy Maryi, z błogosławionym Józefem, Jej Oblubieńcem, i błogosławionymi Apostołami Piotrem i Pawłem i wszystkimi Świętymi - racz miłościwie i łaskawie wysłuchać modlitw, które zanosimy do Ciebie o nawrócenie grzeszników, o wolność i o podwyższenie Świętej Matki, Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

    Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

  • komentarz usunięty

  • Tomek 14.2.19 18:18

    Pamiętajcie Ci co plujecie na takich księży, że lepiej byłoby gdybyście tego nie wysłuchali jeśli macie to zbagatelizować. Bo to będzie później dowód przeciwko Wam - Bóg dał Wam proroków takich jak ten kapłan, a wyście to wyśmiali. Nie będziecie wiec mogli się tłumaczyć, że "nie wiedziałem". To nie są żarty.

  • Zbyszek 14.2.19 18:25

    Człowiek w historii zawsze miał świadomość istnienia świata duchowego pozaludzkiego, ponieważ sam jest duchem (częściowo) i choćby podświadomie czuje jego obecność. Są tacy ludzie, którzy we współpracy ze złem duchowym upatrują dla siebie korzyści, co w pewnym zakresie rzeczywiście się sprawdza. Czy zadają sobie jednak pytanie o cenę jaką przyjdzie im za to zapłacić ?

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