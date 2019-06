Ks. Dominik Chmielewski: Dusze samobójców

Nauka głupcze 5.6.19 14:29

"na skraju okropnej przepaści."



Cóż okropnego jest w naturalnej rzeźbie terenu? Poza tym - żeby była przepaść musi być grawitacja i oddziaływania geologiczne. Czyli nie może to być "sfera duchowa" a konkretne miejsce. Na której planecie znajduje się katolickie "piekło" ?



"Wydawali dźwięki bólu"



Czym wydawali, skoro nie mają już ciał ani narządów mowy?



"samobójstwem naruszyli porządek boży"



Bardzo mało skuteczny to musi być bóg, skoro jeden samobójca potrafi zdruzgotać jego porządek.



"Najgorsza w tej torturze była nieobecność Boga"



Czy to znaczy, że samobójcy w piekle nie mają dostępu do Internetu a co za tym idzie - możliwości poczytania wpisów na blogu Fronda?