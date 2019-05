Ks. Dariusz Oko krytycznie o Sekielskim: Nie chodzi mu o dobro dzieci!

asia 20.5.19 21:49

Przykładowo można podyskutować na temat środowiska nauczycieli, nawiązując do

https://wsensie.pl/felieton/32605-sekielski-i-jego-wyznawcy-maja-z-tym-problem

Miesiąc temu media pisały o lektorze angielskiego, uczącym dzieci w podstawówce w Pruszczu Gdańskim.

Wykorzystał seksualnie 26 swoich uczennic, z których ani jedna nie miała nawet 15 lat.

W dodatku posiadał i rozpowszechniał pornografię dziecięcą. Łącznie usłyszał ponad 400 zarzutów.

Sopot. Nauczyciel pedofil z Wenezueli uczył polskie dzieci hiszpańskiego. Molestował 5 uczennic, miały po 6 i 7 lat.

,,Portal "naTemat". Rozmowa z kobietą, która jako 10-letnie dziecko była przez rok molestowana przez nauczyciela: "To były takie czasy,

Czyli w szkole była zmowa milczenia i jedyną osobą w szkole, która wstawiła się za molestowaną dziewczynką był... KSIĄDZ KATOLICKI.''

'Gazeta Wyborcza: "Wychowawca z ośrodka dla dzieci z problemami mowy i słuchu miał przez 12 lat molestować swoich podopiecznych.

Mężczyzna siedzi w areszcie z zarzutami o pedofilię i czeka na wyrok – nawet 12 lat więzienia.

Do chwili jego uprawomocnienia będzie jednak musiał dostawać połowę pensji, bo to gwarantuje mu prawo, a dokładnie Karta Nauczyciela".

Szkoła podstawowa w Żubrynku. 20 rodziców blokuje wejście do szkoły i nie wpuszcza tam nauczyciela oskarżonego o pedofilię. Ktoś powie, że 20 rodziców to nie jest jakiś wielki tłum.

Cóż, w Żubrynku mieszka łącznie... 90 osób, łącznie z dziećmi. Jego sprawę badała KOMISJA NAUCZYCIELSKA i nie dopatrzyła się w jego zachowaniu niczego złego, pozwalając mu wrócić do pracy – mimo, że on sam przyznał się, że dotykał i przytulał dzieci.''

'Podstawówka i gimnazjum w Jamielniku. Nauczyciel wielokrotnie wykorzystywał seksualnie dwie nieletnie (poniżej 15 roku życia) uczennice.

Skargi dotarły do dyrektorki szkoły i jej zastępczyni. Obie kryły pedofila, tuszowały jego przestępstwa i próbowały wyciszyć sprawę.

Nauczyciel został skazany na 4 lata i dożywotni zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą, a obie dyrektorki dostały kary w zawieszeniu,

55-letni nauczyciel w gimnazjum wielokrotnie wykorzystywał seksualnie swojego 14-letniego ucznia. Chłopiec był na skraju załamania psychicznego.

Dalsze przykłady i opisy na

