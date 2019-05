Ks. Dariusz Oko krytycznie o Sekielskim: Nie chodzi mu o dobro dzieci!

"To błąd zapewne świadomy, który wynika z nienawiści do Kościoła. (…) Sekielski zapowiada już następny filmu także na ten sam temat, znowu o księżach pedofilach. A dlaczego nie zajmie się innymi grupami? Na przykład politykami albo gejami? Wiele inspiracji mógłby mu na przykład dostarczyć film Sylwestra Latkowskiego „Pedofile” opowiadający o pedofilskim targu w centrum Warszawy. Widać podwójną miarę. Jeżeli panu Sekielskiemu zależałoby na dobru dzieci, powinien zrobić film o wszystkich pedofilach funkcjonujących we wszystkich środowiskach – przynajmniej w kolejnych odcinkach. Szczególnie trzeba by też uwzględnić jego własne środowisko"- dodaje ks. Oko, który podkreśla, że dla Sakielskiego od dobra dzieci ważniejsze są interesy innych grup.