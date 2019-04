ks. Dariusz Oko: Genderyzm to opętanie seksem

- Na tle pożaru katedry Notre Dame możemy jeszcze lepiej zrozumieć wielkanocną radość, bo zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które świętujemy, to jakby podniesienie katedry ze zgliszcz, a każdy z nas jest katedrą, która bez Boga zamienia się w ruinę - powiedział w Polskim Radiu 24 ks. Dariusz Oko. - Ten pożar, to znak czasu - zaznaczył ks. Ryszard Halwa.

- Wszyscy wciąż żyjemy tą tragedią i mimo radosnego okresu świątecznego, mamy w pamięci to, co się stało - powiedział ks. Dariusz Oko. - Ale myślę, że paradoksalnie może to nam pomóc rozumieć, co świętujemy - dodał.

Ks. Dariusz Oko nawiązał do czasu rewolucji francuskiej pod koniec XVIII w., kiedy w jej trakcie chciano zniszczyć paryską katedrę i kiedy - podczas powstania w Wandei - dokonano mordu na ponad 500 tys. katolików sprzeciwiającym się ateistom. - Generał Louis Marie Turreau dostał rozkaz [od Konwentu Narodowego w 1793 r. - przyp. red.] przeprowadzenia eksterminacji wszystkich powstańców, do ostatniego człowieka. Chodziło o skruszenie Wandejczyków i bywały takie przypadki, że palono nawet żywymi kobietami w piecach. Myślałem, że takie rzeczy, jakie dawno temu miały miejsce, to już przeszłość. Tymczasem doszło o pożaru i mamy taki obraz, że wspaniała katedra stała się niemal zgliszczami. Uważam więc, że spłonięcie katedry to niejako też obraz człowieka, który przez pożar duchowy, a więc straszne grzechy, upadek moralny czy nałogi, stał się ruiną i zgliszczami. Ale podobnie społeczeństwo, które odchodzi od ducha, od moralności - powiedział ks. Dariusz Oko.

Ks. Ryszard Halwa również zaznaczył, że pożar katedry, "to znak czasu". Jego zdaniem to wydarzenie "symbolizuje wymieranie Europy Zachodniej, bo wyrzuciła Boga poza margines życia".

- Głoszę rekolekcje w różnych miejscach i widzę, że w Polsce w kościele jeszcze jest pełno ludzi. Gorzej sprawa wygląda na zachodzie naszego kontynentu. Francja to najstarsza córa kościoła i widzimy, co tam się dzieje. W Irlandii jest niemal podobnie. Tam, w tym wybitnie katolickim kraju, celowo uderzono w księży i zniszczono kościół. Takie samo dążenie jest i u nas, dlatego musimy się bronić. Bo kościół, to nie tylko księża, biskupi i piękna kultura. To także wszyscy wierni - podkreślił ks. Ryszard Halwa.

Ks. Dariusz Oko zauważył, że "na tle pożaru katedry Notre Dame możemy jeszcze lepiej zrozumieć wielkanocną radość". - Bez Boga z nas wszystkich zostałyby zgliszcza, a używając obrazu płonącej świątyni można powiedzieć, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które świętujemy, to jakby podniesienie katedry ze zgliszcz. Ty bardziej, że właśnie każdy z nas jest katedrą, która bez Boga zamienia się w ruinę - powiedział gość audycji.

Ks. prof. Oko mówił też o genderyzmie. Jak stwierdził, ta zakłamana ideologia jest niczym marksizm ,,pożeraczem cywilizacji''. Jest zarazem swoiście obłędna, bo promuje ,,opętanie seksem''.

