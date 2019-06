Ks. Daniel Wachowiak rozsierdził lewicę. Polała się fala hejtu

Realmą 24.6.19 9:05

Chłop to chłop! a baba to baba każdy ma swoje czynić według swego stanu.

Anię że chłop z chłopem będzie spał a baba z babo😂toć to sodomia. Jak kobitki chci równouprawnienia to czego nie idądo roboty do kopalni na przodek z kilofem? Tam baby nie zobaczy NIK ale siurki tose chco przystawiac! Sodoma i Gomora!