Ks. Daniel Wachowiak o porzuceniu kapłaństwa. ,,Wierni biją brawa, a hejt wobec księży, traktujący sakramenty z godnością"

W ostatnim czasie słyszeliśmy o kilku księżach, którzy postanowili porzucić kapłaństwo. W spektakularny sposób zrobił to ks. Michał Macherzyński, który w Boże Ciało ogłosił, że odchodzi dla"Justyny"; zaraz po tym ogłoszono ekskomunikę ks. Michała Misiaka, który przyjął chrzest u protestantów, a dziś informowaliśmy o ks. Łukaszu Kachnowiczu, który "wziął urlop". Do sprawy odniósł się na Twitterze ks. Daniel Wachowiak, proboszcz parafii w Piłce.

- Religia dostarczająca miłych emocji, dla niektórych staje się jak narkotyk. Ale i on po czasie nie wystarcza. Dla nowych wrażeń "trzeba" porzucić tradycyjne chrześcijaństwo. Na tym m. in polega protestantyzacja Kościoła, której ulegają także niektórzy charyzmatyczni duchowni - napisał duchowny, odnosząc się do wyznań ekskomunikowanego kapłana.