Ks. Daniel Wachowiak MOCNO o o. Wiśniewskim. 'Jeśli zaczną mnie oklaskiwać zwolennicy LGBT...'

E 20.1.19 20:45

A mi się wydaje, że to był przytyk do Tuska, Borusewicza i innych dawnych kolegów prez. Gdańska. Ojciec Wiśniewski zauważył ich, spojrzał na trumnę i powiedział do reszty żałobników :

"Człowiek posługujący się językiem nienawiści, budujący swoją karierę na kłamstwie, nie może pełnić wysokich funkcji w naszym kraju i będziemy odtąd tego przestrzegać".

Chyba tylko przez wrodzoną kulturę nie wyprosił tych ludzi z kościoła.