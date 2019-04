Ks. Ćwiek o dowodach na Zmartwychwstanie Chrystusa!

Kaczyński był fajny, ten od oper 21.4.19 11:11

A teraz na chwile poważnie.



Pomyślcie że wywodami na tym poziomie są karmione nasze dzieci w szkołach od małego. Ja rozumiem że dorośli katolicy chcą sobie poczytać coś, co wzmocni ich wiarę, co nie koniecznie musi być prawdą. Ale dzieciom do głów takie rzeczy wbijać, dodatkowo wmawiając że samo kwestionowanie istnienia boga to grzech, to zbrodnia na rozumie.