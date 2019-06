Ks. bp Ignacy Dec: Kościół nie da się zepchnąć na margines

"Z pewnością nadszedł dla Kościoła w Europie, a także ostatnio i w Polsce trudny czas. Wrogowie Kościoła i chrześcijaństwa dobrze wiedzą, że niszczenie Kościoła należy zacząć od agresji na kapłanów. Jesteśmy teraz tego świadkami. Już prorok Zachariasz mówił: „Uderz Pasterza, aby się rozproszyły owce” (Za 13,7). Pasterzy Kościoła próbuje się dziś ośmieszać, opluwać, by osłabić ich autorytet, by im wmówić, że utracili prawo do pouczania innych, do kierowania ludźmi. Zdaniem agresorów, Kościół stracił prawo do ewangelizowania świata. Świat należy wyzwolić od wpływów Kościoła" - stwierdził dalej.