Ks. Bortkiewicz: Kościół chce powstrzymać upadek Zachodu

,,Jeden z niemieckich komunistów, Willy Muenzenberg, powiedział w dobie rewolucji 1968 r., o której przypomniał ostatnio papież Benedykt XVI, słowa bardzo znaczące: „Uczynimy Zachód tak zepsutym, że aż będzie śmierdział”. Tym, co próbowało, mimo wszystko, sprzeciwiać się tej akcji psucia Zachodu i całego świata, był i pozostaje Kościół. Dlatego ze wszech miar, stara się podważyć Jego autorytet. Proszę zauważyć pewien ciąg zdarzeń - od wielu już lat. To w okresie Wielkiego Postu otrzymujemy w tym roku „Sodomę”, książkę o skandalach w życiu hierarchów kościelnych, wcześniej mieliśmy na przykład, także w okresie Wielkiego Postu, a to jakieś sensacje o Ewangelii Judasza, skądinąd znanym apokryfie literatury starożytnej, w niczym nie sensacyjnym, a to donoszono o „autentycznym” grobie Jezusa i jego zawartości, a to miewamy inne sensacje. To nie jest przypadek'' - powiedział.