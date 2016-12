ks. Bogdan Bartołd dla Frondy: Godzina Łaski, pokora i nadzieja

reklama

Objawienie w Montichiari - Godzina Łaski

8 grudnia 1947 r. bazylikę w Montichiari wypełniała rzesza ludzi, w tym bardzo liczni kapłani. Kościół był tak pełen, że Pierina z trudem dostała się do wnętrza. Uklękła na środku bazyliki i zaczęła odmawiać Różaniec. Nagle przerwała pełnym zachwytu okrzykiem: "O, Matka Najświętsza!".

Zapanowała cisza. Pierina spoglądała na Maryję, która ukazała się jej na szerokich, białych schodach ozdobionych białymi, czerwonymi i złotymi różami - symbolami czystości, wierności i świętości. Najpierw powtórzyła z uśmiechem słowa, które w 1858 r. wypowiedziała w Lourdes: "Jestem Niepokalanym Poczęciem", po czym uroczyście, z powagą i majestatem zaczęła zstępować po schodach. Po zejściu kilku stopni ogłosiła: "Jestem Maryja, pełna łaski, Matka mego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa". Znowu zeszła kilka stopni, by odezwać się raz jeszcze: "Przez swe przyjście do Montichiari chcę być znana jako Rosa Mystica. Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci".

Fronda.pl: Jak w Archikatedrze Warszawskiej będzie obchodzona Godzina Łaski?

Ks. Bogdan Bartołd: 8 grudnia, w dniu Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katedrze Warszawskiej , między godziną 12 a 13 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i będziemy odmawiać modlitwę różańcową i również będzie modlitwa adoracji.

Matka Boża objawiając się w tym dniu pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata''.

F: Czy możemy liczyć na słowo od Księdza dla czytelników Frondy, żeby chcieli przyjść osobiście i pomodlić się - albo w Archikatrze Warszawskiej albo w swoich kościołach, w parafiach?

Ks. Bogdan Bartołd: Na pewno czas adwentu jest czasem, kiedy mamy myśleć nie tylko o tym, żeby się nawrócić - w takim sensie, żeby się pozbawić własnych ułomności, grzechów i innych słabości, ale przede wszystkim jest to spotkanie z Panem Jezusem i ta Godzina Łaski dla każdego z nas jest piękną adwentową szansą, żeby spotkać się z Panem Jezusem, by doświadczyć Jego obecności i porozmawiać z nim chociaż trochę - tak szczerze, i doświadczyć tej miłości przebaczającej.

F: Czy Godzina Łaski i Godzina Miłosierdzia są do siebie podobne jeśli chodzi o możliwość dostąpienia łask, uzdrowień i Bożego Dobra?

Ks. Bogdan Bartołd: Godzina łaski związana jest z objawieniem, jakiego dostąpiła włoska pielęgniarka. Tak jak przedstawia objawienie, jeżeli ktoś będzie modlił się w tej godzinie, to otrzyma te dary, o które prosi. Aczkolwiek jak zawsze będę mówił w ten sposób: jeżeli się modlisz i prosisz o coś Pana Boga. o cokolwiek, to zawsze zakończ swoja modlitwę pięknym wspaniałym, jezusowym określeniem: NIE MOJA, ALE TWOJA WOLA , PANIE, NIECH SIĘ STANIE.

F: Czyli oddajemy całe swoje życie w pokorze i nadziei Panu Bogu?

Ks. Bogdan Bartołd: Tak, o to właśnie chodzi.

