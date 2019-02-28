Wiadomości
Blogi i Opinie
Forum
Hostel Warszawa
Holland House
Fort24
Latający Holender
KOŚCIÓŁ
Ks. Arkadiusz Szczepanik: Ten rodzaj złego ducha wyrzucić można tylko modlitwą i postem 28.02.2019, 11:30
szczepanik
ks arkadiusz szczepanik
modlitwa
post
wiara

Ks. Arkadiusz Szczepanik: Ten rodzaj złego ducha wyrzucić można tylko modlitwą i postem

0Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Polecane

Najczęściej czytane

Podobne artykuły

 
 
 
 

Opinie

Najczęściej czytane

Polecane na forum

Z życia wzięte

Najnowsze artykuły

 
czytaj więcej
facebook