Ks. Andrzej Paś: A swego bliźniego jak siebie samego

To właśnie druga wersja została opowiedziana przez Jezusa. Wszyscy bohaterowie Jezusowej przypowieści to bliźni, ale jak różni? Podróżujący do Jerycha i pobity, zbójcy, kapłan, lewita, Samarytanin i w końcu gospodarz karczmy. Każdy z nich to inna historia, inny bliźni. Co ich charakteryzuje? Odpowiedź jest prosta. To postawa serca. Serce zranione, serce pełne nienawiści, serce obojętne, serce wrażliwe. Bliźni to nie funkcja, czy postawa życiowa. To fakt, wobec którego muszę zająć konkretną postawę, którą jest wrażliwość serca wobec innych. Tego właśnie brakuje rozmówcy Jezusa, który stara się wystawić Mistrza na próbę. Nawet nie spostrzegł, jak sprytnie Jezus stawia go przed faktem bycia bliźnim. Niestety on (jak wielu z nas) akceptuje wybiórczo przykazanie miłości Boga i bliźniego, zostawiając dla siebie jedynie końcówkę: „jak siebie samego”.