Ks. Andrzej Kobyliński: W Kościele w Polsce trwa dziś religijna wojna

matis89 8.4.19 14:35

Tyle że wojnę religijną wywołują lewakoateiści i to najbardziej fanatycznie religijnie. To lewakoateiści odpowiadają za islamizację UE wbrew interesowi Europy, wbrew zdrowemu rozsądkowi. Poza tym lewakoateiści mają swoich kapłanów w KK których wielbią, a obecnie stali się grupą która najniżej ze wszystkich pada na kolana przed Głową Watykanu, broni ją przed katolikami a nawet ubóstwia. Jak startując w Wawie jasno powiedział, że sprawy religijno światopoglądowe nie będą go interesowały. Ale wygrał lewakoateista Trzaskowski i ideologia, religia i światopogład od razu stają się fanatycznie na pierwszym miejscu, reszta wręcz się nie liczy. LEwakoateizm dzisiaj bardzo sympatyzuje z innymi religiami, bożkami, w chrześcijaństwie bardzo sympatyzują z protestanttmi, a w KK z Kościołem w stylu Niemców oczywiście. Tak ateizmu już nie ma, Bergoglio go zlikwidował, a lewakoateiści nie dązą już do żadnego ateizmu tylko fanatycznie do Religii Światowej masonerii.